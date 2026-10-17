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Jaunpur News: पशु आरोग्य शिविर में 815 पशुओं का हुआ उपचार

Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:55 PM IST
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815 animals were treated at the animal health camp.
मड़ियाहूं। विकासखंड के परऊपुर गांव में पशुपालन विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पशु चिकित्सकों की टीम ने 815 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। पशुपालकों को निशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। शिविर में गाय, भैंस, बकरी और भेड़ सहित अन्य पशुओं का उपचार किया गया। बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद बीमारियों के अनुसार दवाएं दीं। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिमा देवी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके पटेल, चीफ फार्मासिस्ट शैलेंद्र कुमार सिंह सहित विभागीय कर्मचारी और पशुपालक मौजूद रहे। संवाद
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