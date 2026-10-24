Jaunpur News: एमएलसी चुनाव में स्नातक में 42.93 और शिक्षक में 71.70 प्रतिशत मतदान

स्नातक में 42.93 प्रतिशत और शिक्षक वर्ग में 71.70 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। स्नातक वर्ग के कुल 25,701 मतदाताओं में से 11,033 ने, जबकि शिक्षक वर्ग के 2,905 मतदाताओं में से 2,033 ने वोट दिया। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चला।सुबह के समय मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम रही, जो समय के साथ बढ़ती गई। कई मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान करने वाले युवा स्नातक मतदाता भी उत्साहित नजर आए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वेबकास्टिंग और सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। जिले में कुल 44 बूथ बनाए गए थे। इनमें स्नातक वर्ग के 30 और शिक्षक वर्ग के 14 बूथ शामिल थे।