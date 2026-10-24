जौनपुर: मकान के अंदर छिपाकर रखे थे पांच क्विंटल अवैध पटाखे, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जौनपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने बाजार भुआ मोहल्ले में एक रिहायशी मकान से पांच क्विंटल अवैध पटाखे बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऐसन रजा पुत्र मुनीर हसन निवासी बाजार भुआ के रूप में हुई है।

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