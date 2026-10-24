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Jaunpur News: प्रतिमा पहुंचाने के दौरान मारपीट, 14 पर प्राथमिकी

Sat, 24 Oct 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:57 AM IST
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Assault during the delivery of the statue, FIR against 14
जौनपुर। चहारसू स्थित मारवाड़ी धर्मशाला के पास प्रतिमा पहुंचाने के दौरान मनबढ़ो ने राघवेंद्र महेश्वरी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बेटे को बचाने पहुंचे उसके पिता मनोज महेश्वरी और अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। हमले में राघवेंद्र और विकास शर्मा के सिर में चोट आई है। मामले में मनोज महेश्वरी की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद और 10 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। शहर कोतवाल अनिता सिंह ने बताया कि मंडी नसीब खां निवासी मनोज महेश्वरी का आरोप है कि 20 और 21 अक्टूबर की मध्यरात्रि करीब दो बजे सीताराम बर्तन वाले के पास मूर्ति पहुंची थी। इसी दौरान विष्णु गोस्वामी, रवि सोनी, शुभम मोदनवाल और ऋतिक सोनी सहित 10 अज्ञात लोग उनके बेटे राघवेंद्र महेश्वरी को पीटने लगे। आरोप है कि राघवेंद्र को बचाने के लिए विकास शर्मा, विनोद सोनी और मनोज महेश्वरी पहुंचे तो हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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