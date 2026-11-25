Jaunpur News: 25 हजार श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:41 AM IST
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जौनपुर। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर मंगलवार को विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिला प्रशासन का अनुमान है कि गोमती नदी, खुटहन के पिलकिछा घाट और सई-गोमती संगम के राजेपुर व विजयीपुर स्थित त्रिमुहानी घाटों पर 25 हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद लोगों ने मंदिरों में दर्शन-पूजन कर दान-पुण्य किया। परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। खुटहन के पिलकिछा घाट पर गोमती नदी में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट के पास स्थित भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मां दुर्गा और भगवान शिव के मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। सिरकोनी ब्लॉक के राजेपुर गांव स्थित सई-गोमती संगम स्थल त्रिमुहानी पर भी लोगों स्नान कर रामेश्वरम महादेव का दर्शन किया। अन्न, वस्त्र व धन का दान किया। मुफ्तीगंज ब्लॉक के विजयीपुर गांव स्थित सई-गोमती संगम तट पर भी प्रसिद्ध त्रिमुहानी मेले का आयोजन हुआ। धार्मिक मान्यता है कि लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय भगवान श्रीराम ने इन संगम स्थलों पर स्नान किया था। इसी मान्यता के कारण कार्तिक पूर्णिमा पर यहां स्नान-दान की परंपरा चली आ रही है। संवाद
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