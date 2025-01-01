Jaunpur News: जिला अस्पताल में सांस फूलने और खांसी से पीडि़त 150 भर्ती
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:14 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:14 AM IST
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जौनपुर। मौसम में बार-बार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल में सांस फूलने, खांसी आने और बुखार आने पर 150 मरीज भर्ती हैं। बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे तक 1128 लोगों ने ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाने पंजीकरण कराया। जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अशोक यादव ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों में सांस फूलने, खांसी आने, निमोनिया की शिकायत देखने को मिल रही है। कुछ मरीज पेट दर्द और डायरिया के भी आ रहे हैं। पैथोलॉजी में अपराह्न साढ़े तीन बजे तक भीड़ रही।
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