Jalaun News: ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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झांसी के साकिन गांव निवासी अनीस खान (30) बृहस्पतिवार रात पिता जमील खान और भाभी शबाना के साथ ससुराल रेढ़र आया था। परिजनों के मुताबिक, अनीस की पत्नी मुस्कान के जेवर ससुराल में रखे थे। इन्हीं जेवरों को वापस लेने को लेकर रात में दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गाली-गलौज और मारपीट भी हुई। वहां मौजूद रिश्तेदारों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया।रात अधिक होने के कारण रिश्तेदारों ने अनीस और उसके परिजनों से वहीं रुकने तथा सुबह बातचीत कर विवाद सुलझाने की बात कही। इसके बाद सभी ने खाना खाया और सो गए। शुक्रवार सुबह अचानक अनीस की हालत बिगड़ने लगी।अनीस के पिता और भाभी का आरोप है कि उन्होंने ससुरालियों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इसके बाद परिवार के अन्य लोगों को बुलाया गया और एंबुलेंस की मदद से अनीस को सीएचसी ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।बताया गया कि अनीस की शादी वर्ष 2023 में मुस्कान के साथ हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। युवक की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।थाना प्रभारी अभिनेंद्र सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।