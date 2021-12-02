Jalaun News: 1.185 किलो गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:57 AM IST
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पहाड़गांव। कैलिया पुलिस ने बुधवार को 1.185 किलो अवैध गांजे के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्जकर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि दो लोग बाइक से नशीले पदार्थ की तस्करी के इरादे से क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने कूड़ा नहर पुल के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 1 किलो 185 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहौनी निवासी अरविंद रायकवार और राठ थाना क्षेत्र क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी निवासी दिनेश रायकवार बताए। थाना प्रभारी अवनीश कुमार वर्मा ने बताया कि नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। (संवाद)
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पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि दो लोग बाइक से नशीले पदार्थ की तस्करी के इरादे से क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने कूड़ा नहर पुल के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 1 किलो 185 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहौनी निवासी अरविंद रायकवार और राठ थाना क्षेत्र क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी निवासी दिनेश रायकवार बताए। थाना प्रभारी अवनीश कुमार वर्मा ने बताया कि नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। (संवाद)
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