Jalaun News: टेंपो और ऑल्टो की भिड़ंत में सात घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्राम छौना निवासी शत्रुघ्न सिंह सेंगर के यहां रामायण भंडारे का आयोजन हुआ था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ लोग टेंपो से अपने गांव लौट रहे थे। टेंपो हिमांशु सिंह (23) चला रहा था। इसी दौरान ऊमरी की ओर से रामपुरा आ रही ऑल्टो कार से टीहर रोड पर नहर के पास टेंपो की टक्कर हो गई। कार हाजीपुर निवासी पवन परिहार चला रहे थे।हादसे में टेंपो सवार राधिका (17), रूबी (30), सुमन देवी (35), ममता देवी (33), निशा देवी (38) और चालक हिमांशु घायल हो गए। सभी ग्राम छौना के निवासी हैं। वहीं, कार चालक पवन सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी हाजीपुर, थाना कुठौंद भी घायल हो गए। राधिका और निशा देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया।कार में हाजीपुर निवासी जसवंत सिंह (70), डोलू और मिंटू भी सवार थे। बताया गया कि कार में मोबाइल से गाना जोड़ने के प्रयास के दौरान हादसा हुआ। कार चालक के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।रामपुरा थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।