फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Seven injured in collision between a tempo and an Alto

Jalaun News: टेंपो और ऑल्टो की भिड़ंत में सात घायल

Thu, 22 Oct 2026 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Seven injured in collision between a tempo and an Alto
रामपुरा। थाना क्षेत्र के टीहर रोड पर नहर के पास मंगलवार रात करीब आठ बजे टेंपो और ऑल्टो कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में टेंपो चालक समेत सात लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन


ग्राम छौना निवासी शत्रुघ्न सिंह सेंगर के यहां रामायण भंडारे का आयोजन हुआ था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ लोग टेंपो से अपने गांव लौट रहे थे। टेंपो हिमांशु सिंह (23) चला रहा था। इसी दौरान ऊमरी की ओर से रामपुरा आ रही ऑल्टो कार से टीहर रोड पर नहर के पास टेंपो की टक्कर हो गई। कार हाजीपुर निवासी पवन परिहार चला रहे थे।
विज्ञापन


हादसे में टेंपो सवार राधिका (17), रूबी (30), सुमन देवी (35), ममता देवी (33), निशा देवी (38) और चालक हिमांशु घायल हो गए। सभी ग्राम छौना के निवासी हैं। वहीं, कार चालक पवन सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी हाजीपुर, थाना कुठौंद भी घायल हो गए। राधिका और निशा देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार में हाजीपुर निवासी जसवंत सिंह (70), डोलू और मिंटू भी सवार थे। बताया गया कि कार में मोबाइल से गाना जोड़ने के प्रयास के दौरान हादसा हुआ। कार चालक के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
रामपुरा थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed