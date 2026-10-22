फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   A special drive for the revision of the electoral roll will be held over four days in November.

Jalaun News: मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए नवंबर में चार दिन लगेंगे विशेष अभियान

Thu, 22 Oct 2026 01:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
A special drive for the revision of the electoral roll will be held over four days in November.
उरई। विधानसभा की मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए नवंबर में चार दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। इन दिनों मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने या किसी तरह की गलती ठीक कराने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
विज्ञापन

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समीर ने बताया कि एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां ली जाएंगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों के पुनर्गठन और व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया दो नवंबर तक पूरी की जाएगी। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed