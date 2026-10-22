Jalaun News: इमरजेंसी में शुगर जांच के लिए भटकता रहा मरीज

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मरीज ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे वह इमरजेंसी पहुंचा था। उसने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को शुगर की बीमारी की जानकारी देते हुए जांच कराने का अनुरोध किया, लेकिन आरोप है कि चिकित्सक और अन्य स्टाफ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बाद उसने अस्पताल में परिचित कर्मचारी को फोन कर समस्या बताई और सीएमएस से शिकायत करने की बात कही। इसके बाद कर्मचारी के निर्देश पर दूसरे कर्मचारी ने उसकी शुगर जांच की। मरीज ने इस मामले में सीएमएस डॉ. जेजे राम को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उसका आरोप है कि समय पर जांच न होने से उसे परेशानी उठानी पड़ी।इमरजेंसी की व्यवस्थाओं पर सवालजिला अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और बीपी व शुगर जैसी जरूरी जांचों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में मरीज के आरोपों ने इमरजेंसी की व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।वर्जनशिकायतीपत्र मिला है, मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इमरजेंसी की अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जाएगी।डॉ. जेजे राम, सीएमएस, जिला अस्पताल