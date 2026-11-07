Jalaun News: 50 हजार रुपये की लूट का खुलासा, शातिर लुटेरा गिरफ्तार

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29 अक्तूबर की रात करीब 7:45 बजे बसोव निवासी कपिल राजपूत फसल बेचकर घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर 50 हजार रुपये छीनकर भाग गया था। पीड़ित की तहरीर पर 30 अक्तूबर को एट थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान मुकदमे में लूट की धारा बढ़ाई गई।एट थाना पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शुक्रवार को लपरौना नहर की पुलिया के पास, हरदुआ गांव के किनारे से आरोपी भरतलाल कबूतरा निवासी कोटरा को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से लूट के 13,200 रुपये, पल्सर बाइक और तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। तमंचा मिलने पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ झांसी जिले के पूंछ, टहरौली और मोठ थानों के अलावा जालौन के आटा और कोटरा थानों में चोरी, लूट, आबकारी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष शिवशंकर सिंह और पुलिसकर्मी शामिल रहे। सीओ परमेश्वर प्रसाद का कहना है कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य को भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।