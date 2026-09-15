Jalaun News: योजना में रुपये दिलाने के नाम पर गर्भवती से ठगी

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विकासखंड रामपुरा की ग्राम पंचायत नरौल के मजरा भटपुरा निवासी हेमा पत्नी गुलशन सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को चार बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को आंगनबाड़ी विभाग का कर्मचारी बताते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली योजना के तहत उनके खाते में आठ हजार रुपये भेजे जाने हैं। इसके लिए उसने मोबाइल पर कुछ प्रक्रिया पूरी करने को कहा।हेमा ने बताया कि उसके बताए निर्देशों का पालन करते ही खाते से पांच अलग-अलग लेनदेन में 24,986, 9,999, 5,000, 2,000 और 1,000 रुपये निकल गए। कुल 42,987 रुपये की ठगी हुई है। परिजनों ने रामपुरा पुलिस को सूचना देने के साथ साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी शिवप्रकाश का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।