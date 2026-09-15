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Jalaun News: योजना में रुपये दिलाने के नाम पर गर्भवती से ठगी

Tue, 15 Sep 2026 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:52 AM IST
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Pregnant woman defrauded under the pretext of securing scheme benefits
रामपुरा। आंगनबाड़ी विभाग का कर्मचारी बनकर साइबर ठग ने गर्भवती महिला को सरकारी योजना के तहत आठ हजार रुपये दिलाने का झांसा दिया। मोबाइल पर बताए गए तरीके से प्रक्रिया पूरी कराने के बहाने उसके खाते से पांच बार में 42,987 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए। ठगी की जानकारी होने पर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है।
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विकासखंड रामपुरा की ग्राम पंचायत नरौल के मजरा भटपुरा निवासी हेमा पत्नी गुलशन सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को चार बजे उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को आंगनबाड़ी विभाग का कर्मचारी बताते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली योजना के तहत उनके खाते में आठ हजार रुपये भेजे जाने हैं। इसके लिए उसने मोबाइल पर कुछ प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
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हेमा ने बताया कि उसके बताए निर्देशों का पालन करते ही खाते से पांच अलग-अलग लेनदेन में 24,986, 9,999, 5,000, 2,000 और 1,000 रुपये निकल गए। कुल 42,987 रुपये की ठगी हुई है। परिजनों ने रामपुरा पुलिस को सूचना देने के साथ साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी शिवप्रकाश का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।
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