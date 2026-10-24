फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   People from Bundelkhand have been unable to secure the 'graduate' constituency legislative seat for 30 years.

Jalaun News: 30 साल से स्नातक विधायक पद पर काबिज नहीं हो सके बुंदेलखंडी

Sat, 24 Oct 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
People from Bundelkhand have been unable to secure the 'graduate' constituency legislative seat for 30 years.
उरई। झांसी-इलाहाबाद खंड स्नातक विधायक निर्वाचन में दस जिले शामिल हैं, जिनमें से बुंदेलखंड के अकेले सात हैं। इसके बावजूद एक समय प्रयागराज के सबसे अधिक वोटर होने के चलते बने वर्चस्व को तोड़ने में बुंदेलखंडी कामयाब रहे थे। हालांकि तीन चुनाव बाद यह वर्चस्व फिर प्रयागराज अपने पाले में ले आया और 30 साल से बुंदेलखंडी इस सीट पर अपनी जगह नहीं बना सके। हालांकि इस बार भाजपा ने बुंदेलखंड के जालौन से प्रत्याशी उतारकर अलग करने का प्रयास किया है।
विज्ञापन

वर्ष 1952 के शुरुआती दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. ईश्वरी प्रसाद निर्दलीय होकर इस सीट पर लगातार तीन जीत हासिल करने में कामयाब रहे और उन्होंने इस चुनाव में प्रयागराज का वर्चस्व कायम कर दिया। इसके बाद वर्ष 1978 में बांदा के जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जीत दर्ज कर बुंदेलखंड को पहली बार इस सीट पर काबिज कराया। उनके बाद 1984 व 1990 में झांसी के रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने लगातार दो बार जीत दर्ज कर इस सीट पर बुंदेलखंड का वर्चस्व पैदा कर दिया।
विज्ञापन

इसके बाद से यह सीट बुंदेलखंड के किसी चेहरे को नसीब नहीं हुई। 1996 में प्रयागराज को कर्मस्थली बनाने वाले फतेहपुर निवासी डॉ. यज्ञदत्त शर्मा मैदान में आए और 24 साल तक इस सीट पर किसी और को बैठने नहीं दिया। लगातार चार बार जीत दर्ज करने वाले डॉ. यज्ञदत्त शर्मा को 2020 में हार का सामना करना पड़ा, पर उन्हें यह हार कौशांबी निवासी व प्रयागराज से ही ताल्लुक रखने वाले डॉ. मान सिंह यादव से मिली। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

वोट के मामले में बुंदेलखंड भी कम नहीं
इस चुनाव में माना यही जाता रहा कि प्रयागराज के पास अधिक वोट होने के चलते वहीं के प्रत्याशी ज्यादा हद तक सफलता हासिल कर सकते हैं। यही कारण रहा कि राजनीतिक दल प्रयागराज के प्रत्याशियों को ही प्रमुखता देते रहे। इस चुनाव प्रयागराज के पास ही अकेले 115019 वोट रहे। इसके अलावा कौशांबी के पास 20140 व फतेहपुर के पास 17596 वोट रहे। बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी के पास 25220, जालौन के पास 20999, बांदा के पास 19794, हमीरपुर में 15480, चित्रकूट में 11622, ललितपुर में 11330 व महोबा में 7033 मतदाता थे। अगर इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो बुंदेलखंड के पास भी 111478 वोट थे, जोकि अच्छी लड़ाई के लिए काफी हैं।

भाजपा का प्लान, सपा का विश्वास
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले 30 साल से इस चुनाव में बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व न मिलने को भाजपा ने मौके के तौर पर देखा। पार्टी ने जालौन से अशोक कुमार राठौर को प्रत्याशी बनाकर जहां बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व देने का संदेश दिया तो इसी के जरिए विधानसभा चुनाव साधने का प्रयास भी किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 13 में से दस में भाजपा को जीत मिली थी। वहीं, सपा को विश्वास है कि डॉ. यज्ञदत्त शर्मा जैसे दिग्गज को परास्त कर चुके कौशांबी के डॉ. मान सिंह फिर से कमाल करने में कामयाब होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed