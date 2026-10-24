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Jalaun News: रामपुरा में तेंदुआ और अजगर मिलने से दहशत

Sat, 24 Oct 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:47 AM IST
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Panic in Rampura following the discovery of a leopard and a python
फोटो - 03 निकाला गया अजगर। संवाद
रामपुरा। क्षेत्र में कुछ घंटों के अंतराल पर अजगर और तेंदुआ मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। बृहस्पतिवार रात काली फिलिंग स्टेशन के पास अजगर मिला, जबकि शुक्रवार सुबह भिटौरा के जंगल में 40 फीट गहरे सूखे कुएं में तेंदुआ गिरा मिला। वन विभाग की टीम ने अजगर का रात में ही रेस्क्यू कर लिया। वहीं, कुएं में गिरे तेंदुए को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
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माधौगढ़ रोड पर रामपुरा स्थित काली फिलिंग स्टेशन के पास बृहस्पतिवार रात पंप कर्मचारियों ने करीब ढाई मीटर लंबा अजगर देखा। वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया। शुक्रवार सुबह भिटौरा के जंगल में तेंदुआ मिलने की खबर से ग्रामीणों में खलबली मच गई।
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ग्राम भिटौरा निवासी पूर्व प्रधान वीर सिंह यादव के खेत के पास करीब 40 फीट गहरा सूखा कुआं है। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे माधोसिंह यादव खेत में लाही की फसल देखने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। कुएं के भीतर से आवाज आने का संदेह होने पर उन्होंने ग्रामीणों को जानकारी दी। ग्रामीणों ने कुएं में झांककर देखा तो उसमें तेंदुआ गिरा हुआ था। इसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को भी कुएं से बाहर निकाल लिया।
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कुछ घंटों में दो वन्यजीव मिलने से सहमे ग्रामीण

रामपुरा क्षेत्र में रात से सुबह तक दो अलग-अलग स्थानों पर अजगर और तेंदुआ मिलने से ग्रामीणों में दहशत रही। पेट्रोल पंप के पास अजगर दिखने और आबादी के नजदीक जंगल में तेंदुआ कुएं में मिलने से लोग वन्यजीवों की मौजूदगी को लेकर सतर्क नजर आए। हालांकि, दोनों वन्यजीवों का रेस्क्यू कर लिए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

फोटो - 03 निकाला गया अजगर। संवाद

फोटो - 03 निकाला गया अजगर। संवाद

फोटो - 03 निकाला गया अजगर। संवाद

फोटो - 03 निकाला गया अजगर। संवाद

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