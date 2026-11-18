Jalaun News: पुल से कूदने जा रही युवती को चौकी इंचार्ज ने बचाया
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:59 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:59 AM IST
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उरई। रात के अंधेरे में पुल से कूदने का प्रयास कर रही युवती को नियामतपुर चौकी इंचार्ज राम सजीवन वर्मा ने सूझबूझ और तत्परता से बचा लिया। बाद में युवती को समझाकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
बताया गया कि चौकी इंचार्ज रात में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुल के पास एक युवती अकेली टहलती दिखाई दी। अनहोनी की आशंका पर वह रुककर उस पर नजर रखने लगे। इसी बीच युवती ने अचानक पुल से नीचे कूदने का प्रयास किया। चौकी इंचार्ज ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सुरक्षित बचा लिया।
पूछताछ में युवती की पहचान कानपुर देहात जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव निवासी रजनी देवी के रूप में हुई। बताया गया कि वह घर से नाराज होकर यहां आ गई थी। चौकी इंचार्ज ने उसे समझाया और पानी पिलाने के बाद परिजनों से संपर्क किया। इसके बाद उसे अपनी गाड़ी से ले जाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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बताया गया कि चौकी इंचार्ज रात में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुल के पास एक युवती अकेली टहलती दिखाई दी। अनहोनी की आशंका पर वह रुककर उस पर नजर रखने लगे। इसी बीच युवती ने अचानक पुल से नीचे कूदने का प्रयास किया। चौकी इंचार्ज ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सुरक्षित बचा लिया।
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पूछताछ में युवती की पहचान कानपुर देहात जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव निवासी रजनी देवी के रूप में हुई। बताया गया कि वह घर से नाराज होकर यहां आ गई थी। चौकी इंचार्ज ने उसे समझाया और पानी पिलाने के बाद परिजनों से संपर्क किया। इसके बाद उसे अपनी गाड़ी से ले जाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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