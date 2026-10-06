Jalaun News: मंगलदास ने जीती पांच हजार की कुश्ती
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:32 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:32 AM IST
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कोटरा। सिकरी व्यास गांव स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में मंदिर समिति की ओर से दंगल का आयोजन किया गया। मंगलदास ने पांच हजार की इनामी कुश्ती जीती। अखाड़े में एक दर्जन से अधिक पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।
दंगल में पांच हजार रुपये की कुश्ती अयोध्या के मंगलदास पहलवान और हमीरपुर के मेघराज पहलवान के बीच हुई। दोनों ने एक-दूसरे को पटखनी देने के लिए कई दांव आजमाए। रोमांचक मुकाबले के बाद मंगलदास ने कुश्ती अपने नाम कर ली। रामू पहलवान ने दीपू को हराया, जबकि राजा बोहदपुरा और धर्मेंद्र पहलवान के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।
इसके अलावा प्रीतम, खेमराज, दीपू, मोहित और जतिन पहलवानों ने भी अपनी-अपनी कुश्तियों में जीत दर्ज की। दंगल में मोहर सिंह और खेमराज पहलवान ने रेफरी की भूमिका निभाई। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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दंगल के समापन पर मंदिर के महंत श्यामदास महाराज और ग्राम प्रधान शिवराम सिंह फौजी ने विजेता पहलवानों को शील्ड और पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
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दंगल में पांच हजार रुपये की कुश्ती अयोध्या के मंगलदास पहलवान और हमीरपुर के मेघराज पहलवान के बीच हुई। दोनों ने एक-दूसरे को पटखनी देने के लिए कई दांव आजमाए। रोमांचक मुकाबले के बाद मंगलदास ने कुश्ती अपने नाम कर ली। रामू पहलवान ने दीपू को हराया, जबकि राजा बोहदपुरा और धर्मेंद्र पहलवान के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।
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इसके अलावा प्रीतम, खेमराज, दीपू, मोहित और जतिन पहलवानों ने भी अपनी-अपनी कुश्तियों में जीत दर्ज की। दंगल में मोहर सिंह और खेमराज पहलवान ने रेफरी की भूमिका निभाई। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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दंगल के समापन पर मंदिर के महंत श्यामदास महाराज और ग्राम प्रधान शिवराम सिंह फौजी ने विजेता पहलवानों को शील्ड और पुरस्कार देकर सम्मानित किया।