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Jalaun News: बोर्ड के छात्रों के विवरण जांचने का मौका

Tue, 06 Oct 2026 02:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:31 AM IST
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orai orai news
उरई। यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2027 की तैयारी के बीच हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के ऑनलाइन शैक्षिक विवरणों की जांच और संशोधन का मौका दिया गया है। संस्थानों के प्रधानाचार्य परिषद के पोर्टल से चेकलिस्ट डाउनलोड कर विद्यार्थियों के विवरणों की जांच कर सकेंगे।
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कक्षा 10 और 12 के संस्थागत व व्यक्तिगत विद्यार्थियों के विवरणों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर उसे छह अक्तूबर की रात 12 बजे तक अपडेट किया जा सकेगा। वहीं शैक्षिक सत्र 2026-27 के कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के विवरणों की चेकलिस्ट की जांच के लिए एक से छह अक्तूबर तक समय निर्धारित है। इस अवधि में कक्षा 9 और 11 के विवरण में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
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कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन के लिए पांच अक्तूबर से आठ अक्तूबर की रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। संस्थान के प्रधान को निर्धारित अवधि में विवरणों की जांच और जरूरी संशोधन की कार्रवाई पूरी करनी होगी।
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डीआईओएस राजकुमार पंडित ने बताया कि विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। संस्थान स्तर पर चेकलिस्ट से विवरणों का मिलान कर समयसीमा के भीतर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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