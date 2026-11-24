विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आटा थाना क्षेत्र के उकासा मोड़ के पास उरई डिपो की रोडवेज बस करीब 35 यात्रियों को लेकर उरई से कानपुर की ओर जा रही थी। आटा-उकासा टोल प्लाजा से करीब दो सौ मीटर पहले हुआ। इसी दौरान पीछे से आ रही डीसीएम ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में ऊषा (42) निवासी अकबरपुर, थाना अकबरपुर, कानपुर देहात, सुनीता (34) निवासी अकबरपुर, ऊषा (39) और उनके भाई पूतन (28) घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। पुलिस डीसीएम चालक को हिरासत में लेकर हादसे के संबंध में पूछताछ कर रही है। हादसे में सवार अन्य यात्री सहम गए।आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि हादसे में घायल यात्रियों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। डीसीएम और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।इनसेटदो माह पहले भी हादसे में घायल हुए थे दस यात्रीआटा। झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते 75 दिनों के भीतर रोडवेज बसों के दो हादसे हो चुके हैं। इससे पहले आठ सितंबर को आटा थाना से करीब 20 मीटर पहले झांसी डिपो की रोडवेज बस आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा घुसी थी। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए थे। उस समय भी बस में यात्रियों की चीख-पुकार मच गई थी। अब उकासा मोड़ के पास हुए दूसरे हादसे में चार यात्री घायल हो गए। लगातार हो रहे हादसों से हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।