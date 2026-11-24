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स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज के परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। पोस्टर और पंपलेट्स के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि घरों और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, टायर और अन्य अनुपयोगी बर्तनों में पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनमें डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनप सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई।जिला मलेरिया अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि कैलिया खुर्द में डेंगू मरीज मिलने के बाद टीम भेजकर बचाव और रोकथाम के उपाय कराए गए हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। (संवाद)