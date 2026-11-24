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शहर के वार्ड नंबर सात स्थित शांति नगर में सभासद माता प्रसाद के घर रविवार शाम उनकी बहू स्वाति रसोई में चाय बना रही थीं। इसी दौरान सिलिंडर के रेगुलेटर से गैस का रिसाव होने के कारण आग लग गई। स्वाति के शोर मचाने पर पति दयानंद भारती भी बाहर की ओर भागे। इसी बीच सिलिंडर में तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मकान का मुख्य गेट उखड़कर दूर जा गिरा। घर में रखा सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के साथ दरवाजे से आग की लपटें बाहर निकलीं और आसपास मौजूद महिलाएं व बच्चे इसकी चपेट में आ गए। धमाके का कंपन आसपास के करीब आधा दर्जन मकानों में भी महसूस किया गया।हादसे में पुष्पेंद्र (25), डॉली (18), राममोहन कुशवाहा (50), रुद्रप्रताप (15), स्वाति (31), मन्नी देवी (60), सोमवती (70), निखिल (17), अमृता (12), उमंग (10), वैष्णवी (8), अंशिका (9), अभि (8), अभिनय (7), खुशबू (30), दयावती (30), दीपेश (13), बबलू (35), कीर्ति (8), अजीत (6), सान्या (4), आकाश, बलराम और दयानंद भारती समेत 24 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया था।जिलाधिकारी समीर ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित की है। इसमें सीएफओ अरविंद कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार और पूर्ति निरीक्षक राजीव शुक्ला को शामिल किया गया है। टीम गैस रिसाव और विस्फोट के कारणों के साथ ही हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी। उधर, पूर्ति विभाग ने फटे सिलिंडर को सील कर दिया है, ताकि तकनीकी जांच के जरिए विस्फोट की वजह स्पष्ट हो सके।