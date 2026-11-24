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नियामतपुर निवासी किसान मोनू सोमवार को खेत से ट्रैक्टर-ट्राली में ज्वार की करब लादकर घर जा रहा था। कालपी-मदारीपुर मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे में ट्राली का पहिया चला गया। इससे ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान ट्रैक्टर और ट्राली के बीच का कुंडा टूट गया, जिससे ट्रैक्टर पलटने से बच गया।स्थानीय लोगों के मुताबिक, इसी गड्ढे में दो दिन पहले नियामतपुर निवासी गजेंद्र का खाली ट्रैक्टर पलटने लगा था। इससे बचने के लिए उसने चलते ट्रैक्टर से छलांग लगा दी थी, लेकिन वह ट्राली के पहिये के नीचे दब गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।समाजसेवी प्रेम नारायण पाठक, संदीप यादव और किसान राजू सिंह का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों ओवरलोड ट्रक निकलते हैं। इनके आवागमन से अधूरी छोड़ी गई सड़क उखड़कर काफी दूर तक गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। सोमवार को ट्राली सड़क के बीच पलटी, लेकिन संयोग से उस समय कोई बाइक सवार या अन्य वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण पूरा होने तक ओवरलोड ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग की है।