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कदौरा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी अजय (25) एक हाथ से दिव्यांग था। वह गांव के ही एक ट्रक चालक के साथ हेल्पर का काम करता था। रविवार रात ट्रक में लदी बालू खाली करने के लिए वह बुंदेलखंड गार्डन के पास आया था। रात अधिक होने के कारण बालू खाली करने के बाद वह हाईवे किनारे खड़े ट्रक में ही सो गया। रात करीब दो बजे लघुशंका के लिए वह ट्रक से उतरकर सड़क पार गया। लौटते समय कालपी की ओर से आ रहे टमाटर लदे तेज रफ्तार लोडर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक ने पुलिस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार वाहन की वजह से हुआ।ब्रेकर हटने के बाद बढ़ी हादसों की आशंकादुर्गा मंदिर चौराहे से यमुना पुल तक हाईवे के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र है। ऐसे में लोगों का लगातार सड़क के इस पार से उस पार आना-जाना लगा रहता है। इसके बावजूद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार काफी तेज रहती है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दुर्गा मंदिर चौराहे पर ब्रेकर बनवाए गए थे, जिससे वाहनों की गति नियंत्रित रहती थी। अब हाईवे अथॉरिटी ने नियमों का हवाला देकर ब्रेकर हटवा दिए हैं। इससे वाहनों की रफ्तार फिर बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवासीय क्षेत्र होने के बावजूद गति नियंत्रित करने के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में हादसों की आशंका बनी हुई है।