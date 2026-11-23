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हैरानी की बात यह रही कि रेलवे ने क्रासिंग बंद करने से पहले न तो कहीं नोटिस चस्पा किया और न ही बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद होने की सूचना दी। इससे झांसी बाईपास की ओर से आने वाले कई वाहन चालक क्रासिंग तक पहुंच गए। यहां रास्ता बंद मिलने पर उन्हें लौटना पड़ा। शहर की ओर और झांसी रोड की तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। रोडवेज बसों समेत कई सार्वजनिक वाहन भी जाम में फंसे रहे। रेलवे की इस लापरवाही पर राहगीरों ने नाराजगी जताई। लोगों की शिकायतों के बाद रात में रेलवे ने क्रासिंग के पास नोटिस चस्पा कराया।कार लेकर पहुंच गए थे क्रासिंग, फिर लौटेशनिवार को पीतांबरा देवी के दर्शन कर लौट रहे पटेलनगर निवासी अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें क्रासिंग बंद होने की कोई जानकारी नहीं थी। वह कार लेकर क्रासिंग तक पहुंच गए, तब पता चला कि मरम्मत कार्य के कारण रास्ता बंद है। वहां से कार वापस मोड़ने में भी दिक्कत हुई। बाद में उन्हें घूमकर जाना पड़ा।झांसी से आए बरातियों को हुई परेशानीरामनगर निवासी गोविंद ने बताया कि उनकी बेटी की शादी झांसी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में थी। बरात की बस और कारें रिनियां क्रासिंग से होकर आ रही थीं, लेकिन क्रासिंग बंद होने के कारण बस को रोक दिया गया। इसको लेकर काम करा रहे कर्मचारियों और बरातियों के बीच कहासुनी भी हुई। उन्होंने कहा कि रेलवे को क्रासिंग बंद करने से पहले इसकी सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए थी, ताकि लोग बेवजह परेशान न हों।21 से 24 तक रेलवे क्रासिंग मरम्मत के लिए रात में नौ बजे से सुबह छह बजे तक का ब्लॉक लिया गया है। जिला प्रशासन से इसकी अनुमति ले ली गई है। देर शाम अनुमति मिलने पर काम शुरू कराया गया है।सैय्यद तलहा आरिफ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर