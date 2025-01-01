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इसमें तीन दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें दिव्यागों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाएगा।



बैठक में सदस्यों ने कहा कि विश्व दिव्यांग दिवस केवल आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिव्यांगजनों के अधिकारों, सम्मान, समान अवसर और आत्मनिर्भरता के प्रति समाज को जागरूक करने का अवसर है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।



इस मौके पर जुगराज कुशवाहा, बृजेंद्र सिंह यादव, मईयादीन पांचाल, प्रमोद श्रीवास्तव, रामेंद्र, पूनम, भारत, मानसिंह, आकाश और बालकिशन आदि मौजूद रहे।

उरई। विश्व दिव्यांग दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को दिव्यांग कल्याण समिति की बैठक हुई।