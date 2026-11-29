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घटना के बाद ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए ट्रेन रोककर संबंधित कोच की जांच की गई। घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर उरई स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर शाम 6:17 बजे आरपीएफ व जीआरपी मौके पर पहुंची। बताया गया कि कालपी और उसरगांव के बीच आनंदनगर गोरखपुर निवासी रोहित (20) की जेब में मोबाइल फट गया था। इसके बाद आग लगने की आशंका के चलते ट्रेन रोककर कोच की जांच की गई।यात्री ने बताया कि वह जनरल टिकट पर आनंद नगर से कल्याण जा रहा था। शौचालय जाते समय उसकी जींस की जेब में रखा ओप्पो कंपनी का मोबाइल फट गया। यात्री के अनुसार, मोबाइल की बैटरी पहले से खराब थी।घटना के कारण ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं।