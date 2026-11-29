Jalaun News: गोरखपुर एक्सप्रेस में यात्री की जेब में फटा मोबाइल
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sun, 29 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
उरई (जालौन)। गोरखपुर से मुंबई जा रही गोरखपुर एक्सप्रेस (11080) में कालपी और उसरगांव स्टेशन के बीच यात्री की जींस की जेब में रखा मोबाइल फोन फट गया।
घटना के बाद ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए ट्रेन रोककर संबंधित कोच की जांच की गई। घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।
कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर उरई स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर शाम 6:17 बजे आरपीएफ व जीआरपी मौके पर पहुंची। बताया गया कि कालपी और उसरगांव के बीच आनंदनगर गोरखपुर निवासी रोहित (20) की जेब में मोबाइल फट गया था। इसके बाद आग लगने की आशंका के चलते ट्रेन रोककर कोच की जांच की गई।
यात्री ने बताया कि वह जनरल टिकट पर आनंद नगर से कल्याण जा रहा था। शौचालय जाते समय उसकी जींस की जेब में रखा ओप्पो कंपनी का मोबाइल फट गया। यात्री के अनुसार, मोबाइल की बैटरी पहले से खराब थी।
विज्ञापन
घटना के कारण ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं।
विज्ञापन
घटना के बाद ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए ट्रेन रोककर संबंधित कोच की जांच की गई। घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।
कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर उरई स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर शाम 6:17 बजे आरपीएफ व जीआरपी मौके पर पहुंची। बताया गया कि कालपी और उसरगांव के बीच आनंदनगर गोरखपुर निवासी रोहित (20) की जेब में मोबाइल फट गया था। इसके बाद आग लगने की आशंका के चलते ट्रेन रोककर कोच की जांच की गई।
विज्ञापन
यात्री ने बताया कि वह जनरल टिकट पर आनंद नगर से कल्याण जा रहा था। शौचालय जाते समय उसकी जींस की जेब में रखा ओप्पो कंपनी का मोबाइल फट गया। यात्री के अनुसार, मोबाइल की बैटरी पहले से खराब थी।
विज्ञापन
घटना के कारण ट्रेन करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं।