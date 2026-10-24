Jalaun News: रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति और साइबर जागरूकता अभियान चलाया
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
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कालपी । महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा साइबर अपराधों से बचाव के लिए शुक्रवार को कालपी रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति और साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक ममतेश कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बालक-बालिकाओं और यात्रियों को जागरूक किया।
अभियान के दौरान बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला सुरक्षा के उपायों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की।
उपनिरीक्षक ममतेश कुमारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को उनके अधिकारों तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से मदद लेने की अपील की। इस दौरान महिला सिपाहियों ने यात्रियों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी।
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अभियान के दौरान बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला सुरक्षा के उपायों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की।
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उपनिरीक्षक ममतेश कुमारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को उनके अधिकारों तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से मदद लेने की अपील की। इस दौरान महिला सिपाहियों ने यात्रियों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी।
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