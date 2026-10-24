Jalaun News: रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति और साइबर जागरूकता अभियान चलाया

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अभियान के दौरान बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला सुरक्षा के उपायों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की।उपनिरीक्षक ममतेश कुमारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को उनके अधिकारों तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से मदद लेने की अपील की। इस दौरान महिला सिपाहियों ने यात्रियों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी।