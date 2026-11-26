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केशव प्रसाद मौर्य ने 24 नवंबर को उरई दौरे पर 2027 चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत से वापसी का दावा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर किसी नेता का नाम नहीं लिया था। इसके बाद बुधवार को माधौगढ़ पहुंचे स्वतंत्रदेव सिंह ने सीएम चेहरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में योगी जी और कौन कहा। उनके इस बयान को केशव मौर्य के बयान का जवाब माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले कह चुके हैं कि कौन क्या है, सबको पता है।इधर, स्वतंत्रदेव सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह बुंदेलखंड से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहते दिख रहे हैं। उनके इस बयान से बुंदेलखंड की किसी सीट से उनकी संभावित दावेदारी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। चरखारी विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत से विवाद के बावजूद स्वतंत्रदेव सिंह उनके चाचा के त्रयोदशी कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। यह घटनाक्रम भी क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों से जोड़ा जा रहा है।