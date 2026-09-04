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Jalaun News: कौशांबी हादसे के बाद जालौन में आतिशबाजी की दुकानों की जांच

Fri, 04 Sep 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:25 AM IST
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Inspection of firecracker shops in Jalaun following the Kaushambi accident.
फोटो -10 आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण करते एसडीएम व सीओ। स्रोत-विभाग
एसडीएम-सीओ ने 13 दुकानों और गोदामों का किया निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी
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जालौन। कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट के बाद प्रशासन ने जालौन नगर में आतिशबाजी की दुकानों और गोदामों की जांच की। गुरुवार को एसडीएम राकेश कुमार सोनी, सीओ अजय कुमार सिंह और प्रभारी कोतवाल लालबाबू मिश्रा ने नगर की 13 आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने दुकानों के लाइसेंस और उनकी वैधता के साथ निर्धारित भंडारण क्षमता की जानकारी ली। आग से बचाव के लिए उपलब्ध अग्निशमन सिलिंडर, बालू, पानी की टंकी समेत अन्य इंतजाम भी देखे गए।
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अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्धारित क्षमता से अधिक आतिशबाजी का भंडारण नहीं करने और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। फायर सिलिंडरों की समय-समय पर जांच कराने, दुकानों के आसपास ज्वलनशील वस्तुएं नहीं रखने तथा बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा।
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