Jalaun News: कौशांबी हादसे के बाद जालौन में आतिशबाजी की दुकानों की जांच

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जालौन। कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट के बाद प्रशासन ने जालौन नगर में आतिशबाजी की दुकानों और गोदामों की जांच की। गुरुवार को एसडीएम राकेश कुमार सोनी, सीओ अजय कुमार सिंह और प्रभारी कोतवाल लालबाबू मिश्रा ने नगर की 13 आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण किया।अधिकारियों ने दुकानों के लाइसेंस और उनकी वैधता के साथ निर्धारित भंडारण क्षमता की जानकारी ली। आग से बचाव के लिए उपलब्ध अग्निशमन सिलिंडर, बालू, पानी की टंकी समेत अन्य इंतजाम भी देखे गए।अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्धारित क्षमता से अधिक आतिशबाजी का भंडारण नहीं करने और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। फायर सिलिंडरों की समय-समय पर जांच कराने, दुकानों के आसपास ज्वलनशील वस्तुएं नहीं रखने तथा बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा।