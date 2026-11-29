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इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों को रोककर हेलमेट पहनाए गए। इसके अलावा उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। वहीं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई।इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी, यातायात प्रभारी वीर बहादुर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।