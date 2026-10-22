Jalaun News: दो बाइकों की टक्कर में दंपती बच्चे समेत चार घायल

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कोंच क्षेत्र के पड़री गांव निवासी भरत (34) पत्नी रूबी (32) दो बच्चों कब्बू (6) व वंशिका (3) के साथ बाइक से बांदा जा रहे थे। बुधवार दोपहर करीब एक बजे उनकी बाइक आटा-इटौरा मार्ग पर भभुआ गांव के पास पहुंची। तभी आगे चल रही बाइक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे पीछे चल रहे भरत बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके और उनकी बाइक आगे चल रही बाइक से टकरा गई।टक्कर के बाद भरत, उनकी पत्नी रूबी और दोनों बच्चे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर घायलों को पड़ा देखकर राहगीर मदद के लिए दौड़े। उन्होंने एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। एक ही परिवार के चार सदस्यों के घायल होने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को भी दी।आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया जानकारी के बाद पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है।