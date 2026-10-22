Jalaun News: दो बाइकों की टक्कर में दंपती बच्चे समेत चार घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
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आटा। आटा-इटौरा मार्ग पर बुधवार दोपहर भभुआ गांव के पास दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपती और उनके दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई।
कोंच क्षेत्र के पड़री गांव निवासी भरत (34) पत्नी रूबी (32) दो बच्चों कब्बू (6) व वंशिका (3) के साथ बाइक से बांदा जा रहे थे। बुधवार दोपहर करीब एक बजे उनकी बाइक आटा-इटौरा मार्ग पर भभुआ गांव के पास पहुंची। तभी आगे चल रही बाइक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे पीछे चल रहे भरत बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके और उनकी बाइक आगे चल रही बाइक से टकरा गई।
टक्कर के बाद भरत, उनकी पत्नी रूबी और दोनों बच्चे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर घायलों को पड़ा देखकर राहगीर मदद के लिए दौड़े। उन्होंने एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। एक ही परिवार के चार सदस्यों के घायल होने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को भी दी।
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आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया जानकारी के बाद पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है।
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कोंच क्षेत्र के पड़री गांव निवासी भरत (34) पत्नी रूबी (32) दो बच्चों कब्बू (6) व वंशिका (3) के साथ बाइक से बांदा जा रहे थे। बुधवार दोपहर करीब एक बजे उनकी बाइक आटा-इटौरा मार्ग पर भभुआ गांव के पास पहुंची। तभी आगे चल रही बाइक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे पीछे चल रहे भरत बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके और उनकी बाइक आगे चल रही बाइक से टकरा गई।
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टक्कर के बाद भरत, उनकी पत्नी रूबी और दोनों बच्चे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर घायलों को पड़ा देखकर राहगीर मदद के लिए दौड़े। उन्होंने एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। एक ही परिवार के चार सदस्यों के घायल होने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को भी दी।
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आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया जानकारी के बाद पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है।