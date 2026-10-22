Jalaun News: जुआ खेलते चार पकड़े, दो भागे

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कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद को जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इस पर चौकी प्रभारी मनीष तिवारी ने टीम के साथ घेराबंदी कर कोंच क्षेत्र के बरसेसी निवासी इंद्रजीत, जगनेवा निवासी जसवंत उर्फ गब्बर, सिकरीराजा निवासी आदर्श सिंह उर्फ रामजी और कुसमरा निवासी धीरेंद्र प्रताप को पकड़ लिया। जालौन निवासी पिंटू और सूरज भाग निकले। पुलिस ने मालफड़ से 58 हजार और तलाशी में 2360 रुपये बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)

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जालौन। दशहरा की रात पुलिस ने मोहल्ला कछोरन में डॉ. आंबेडकर इंटर कॉलेज के पास जुआ खेलते चार लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दो भाग निकले। पुलिस ने मौके से 60,360 रुपये और ताश की गड्डी बरामद की।