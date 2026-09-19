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Jalaun News: छात्रा को परेशान करने में युवक पर एफआईआर

Sat, 19 Sep 2026 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:12 AM IST
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FIR against youth for harassing female student
कोंच। नाबालिग छात्रा को फोन पर परेशान करने, स्कूल व कोचिंग आते-जाते समय पीछा करने, रुपये देने का दबाव बनाने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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कस्बा निवासी व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा है। आरोप है कि गोखले नगर निवासी विशाल यादव फोन पर उसकी बेटी को परेशान करता है। स्कूल और कोचिंग आते-जाते समय उसका पीछा करने के साथ ही घर से रुपये लाकर देने का दबाव भी बनाता है।
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तहरीर के अनुसार 16 सितंबर को युवक ने फोन कर छात्रा को एसआरपी कॉलेज के पास मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि छात्रा के मिलने नहीं आने पर युवक ने उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। इससे छात्रा मानसिक रूप से परेशान है और डर के माहौल में रहने को मजबूर है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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