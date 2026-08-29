Jalaun News: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, युवक पर प्राथमिकी

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पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार 26 अगस्त की रात करीब 11 बजे महिला अपने घर में थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव का युवक घर में घुस आया और महिला का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाने लगा। महिला के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला।परिजनों का आरोप है कि युवक ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की। विरोध करने और घटना की शिकायत करने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। (संवाद)