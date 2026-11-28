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प्राथमिकी मृतक के पिता संतराम की तहरीर पर दर्ज हुई है। वहीं, हादसे के बाद भी मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अंकुश नहीं लगने से ग्रामीणों में आक्रोश है।ग्रामीणों के मुताबिक, चंडौत पुल से काशीखेड़ा तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। निर्माण के चलते सड़क का एक हिस्सा खोद दिया गया है। इससे मार्ग संकरा हो गया है और दोपहिया व छोटे चारपहिया वाहनों को निकलने में परेशानी होती है।इसके बावजूद भारी वाहन लगातार गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माण कार्य पूरा होने तक भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाए और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हो।ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक का पीछा कर रहे बाइक सवारों को भी चालक ने टक्कर मार दी थी। इसमें चार से पांच युवक मामूली रूप से घायल हुए थे। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने चार घंटे तक जाम लगाकर विरोध जताया था।अब उन्होंने सड़क किनारे प्रत्येक तीन किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि तेज रफ्तार और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर निगरानी रखी जा सके। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी उठाई गई है।एसडीएम विनय कुमार मौर्य ने बताया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाकर सड़क चौड़ीकरण के संबंध में बातचीत की गई है। जल्द ही चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा मार्ग पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे।