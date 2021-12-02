Jalaun News: खराब ट्रांसफार्मर से 200 घरों की बिजली गुल, ग्रामीण बेहाल

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ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण घरों में लगे बिजली उपकरण बंद पड़े हैं। बिजली न आने से पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी कामों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर काफी समय से खराब हालत में है और इसके आसपास झाड़ियां भी उग आई हैं।ग्रामीणों ने बताया कि गांव के करीब 200 परिवार इसी ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति पर निर्भर हैं। समस्या की जानकारी विभागीय कर्मचारियों को होने के बावजूद अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की है।जगतपुरा फीडर के जेई रमाकांत वर्मा ने बताया कि हथना पुल बंद होने के कारण ट्रांसफार्मर की व्यवस्था में दिक्कत आ रही थी। शीघ्र ही ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराकर आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।