फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Criminal who snatched woman's mangalsutra arrested in encounter.

Jalaun News: महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Criminal who snatched woman's mangalsutra arrested in encounter.
फोटो - 03 पुलिस गिरफ्त में आरोपी बदमाश। पुलिस
उरई। रघुवीर धाम के पास महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटकर भागने वाले शातिर बदमाश को कोतवाली उरई पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूटा गया सोने का मंगलसूत्र, बाइक, मोबाइल और नकदी बरामद की है।
विज्ञापन


एट थाना क्षेत्र के हरदोई गजूर निवासी अर्चना ने कोतवाली उरई में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उनके साथ सोने के मंगलसूत्र की झपटमारी हुई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू की थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। मंगलवार की देर रात कोतवाली उरई पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में कोंच कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा बेड़ा गांव निवासी अरमान खान घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा। आरोपी के पास से एक देशी तमंचा, कारतूस बरामद हुआ।
विज्ञापन

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 28 अगस्त को रघुवीर धाम के पास पैदल जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भाग गया था। वह मंगलसूत्र बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था, लेकिन अच्छी कीमत नहीं मिलने के कारण उसे बेच नहीं पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी तमंचा, दो कारतूस, एक खोखा कारतूस, सोने का मंगलसूत्र और पांच सोने के मोती बरामद किए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक, लावा कंपनी का मोबाइल और 510 रुपये नकद भी मिले हैं। सूचना मिलते ही एएसपी डॉ. ईशान सोनी मौके पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed