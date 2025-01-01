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Jalaun News: नून नदी किनारे कपड़े-जूते मिले, वृद्ध किसान लापता

Mon, 05 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:06 AM IST
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Clothes and shoes found on the banks of the Nun River, elderly farmer missing
फोटो -05 नून नदी में किसान की खोजबीन करती एसडीआरएफ टीम। संवाद
कालपी। भैंस चराने गए सेवानिवृत्त डाककर्मी एवं किसान शनिवार दोपहर लापता हो गए। देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। नून नदी के किनारे खेतों में उनके कपड़े और जूते मिलने से नदी में डूबने की आशंका जताई गई। रविवार को प्रशासन ने एसडीआरएफ की मदद से नदी में खोज अभियान शुरू कराया, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका।
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कोतवाली क्षेत्र के मगरौल गांव निवासी रामआसरे पांडेय (65) डाक विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद खेती-बाड़ी और पशुपालन करते थे। शनिवार दोपहर वह चार भैंसों को लेकर गांव के पास नून नदी के किनारे चराने गए थे। भैंसें तो वापस गांव पहुंच गईं, लेकिन रामआसरे घर नहीं लौटे। इस पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। गांव से कुछ दूर नदी किनारे खेतों में उनके कपड़े और जूते पड़े मिले। इससे परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई और नदी में डूबने की आशंका जताते हुए देर शाम पुलिस को सूचना दी गई।
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रविवार सुबह प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर नदी में खोज अभियान शुरू कराया। दिनभर टीम ने नदी में काफी तलाश की, लेकिन रामआसरे का कोई सुराग नहीं मिला। एसडीएम विनय कुमार मौर्य ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ के अभियान का जायजा लिया और परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिया।
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एसडीएम के अनुसार नायब तहसीलदार चंद्रमोहन शुक्ला की अगुआई में वृद्ध की तलाश कराई जा रही है। मौके पर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल भी मौजूद हैं।
तेज बहाव के चलते यमुना तक पहुंचने की आशंका

नायब तहसीलदार चंद्रमोहन शुक्ला ने बताया कि सामान्य दिनों में नून नदी का जलस्तर इतना अधिक नहीं रहता कि उसमें डूबने की स्थिति बने, लेकिन हाल में हुई बारिश के कारण नदी का बहाव तेज है। ऐसे में वृद्ध के नदी के बहाव में बहकर यमुना तक पहुंचने की आशंका भी है।


29 अगस्त को भी युवक हुआ था लापता

नून नदी में डूबने की यह इस वर्ष पहली घटना नहीं है। इससे पहले 29 अगस्त को नगर के उदनपुरा मोहल्ला निवासी अशोक पुत्र हनुमान मछली का शिकार करने के दौरान नदी के गहरे पानी में समा गया था। प्रशासन ने उसकी भी काफी तलाश कराई थी, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है।
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