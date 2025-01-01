Jalaun News: सरकारी विद्यालय के ताले काटकर नगदी-टैबलेट समेत सामान पार

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इंचार्ज प्रधानाध्यापक अमर जू लाल गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सुबह करीब आठ बजे विद्यालय पहुंचने पर मुख्य द्वार की लोहे की चैनल का कुंदा टूटा मिला। कार्यालय के गेट का ताला भी टूटा था और अंदर रखी लोहे की अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें रखे पांच हजार रुपये और महत्वपूर्ण अभिलेख गायब थे। इसके अलावा इन्वर्टर, बड़ी बैटरी, स्पीकर और विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया टैबलेट भी चोर ले गए। सूचना पर पीआरबी पुलिस और सुरई चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की।ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अवधेश पटेल ने भी विद्यालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस चोरों की पहचान में जुटी है। कोतवाल निगवेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस जांच कर चोरी के खुलासे में लगी है जल्द ही खुलासा किया जाएगा।