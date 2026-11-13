Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Body of a youth found in water under the expressway

Jalaun News: एक्सप्रेसवे के नीचे पानी में मिला युवक का शव

Fri, 13 Nov 2026 12:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Body of a youth found in water under the expressway
जालौन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे पानी में बृहस्पतिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास ही एक क्षतिग्रस्त बाइक भी पड़ी थी। शव की शिनाख्त हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के ग्राम छानी निवासी सलीम (42) के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन


कोंच कोतवाली क्षेत्र के छिरिया सलेमपुर के पास से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 197 के नीचे बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे राहगीरों ने पानी में एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। पास में ही बाइक भी क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। लोगों ने तत्काल यूपी 112 पर सूचना दी। जानकारी मिलते ही छिरिया मलकपुरा चौकी प्रभारी आलोक पाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
विज्ञापन


पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाकर आसपास के लोगों से पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत में उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद पास में पड़ी बाइक के नंबर के आधार पर जानकारी जुटाई गई। जांच में मृतक की पहचान सलीम के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि सलीम हमीरपुर की ओर से बाइक लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से औरैया की तरफ जा रहा था। इसी दौरान किसी वाहन की टक्कर से बाइक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के नीचे जा गिरी और पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed