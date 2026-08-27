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Jalaun News: चेन उतरने से फिसली बाइक, होटल कर्मी की मौत

Thu, 27 Aug 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:14 AM IST
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Bike skids after chain slips off; hotel employee dies.
कुठौंद। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बुधवार को चेन उतरने से बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार होटल कर्मी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।
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छतरपुर के सीगेपुर गांव निवासी रामचंद्र (28) दोस्त संदीप (30) के साथ गुरुग्राम में रहकर होटल में नौकरी करता था। रक्षाबंधन के लिए दोनों एक ही बाइक से छतरपुर के सींगेपुर गांव जा रहे थे। उनकी बाइक जैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मडोरा गांव के पास पहुंची तभी चेन उतर गई। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया। चिकित्सकों ने रामचंद्र को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में संदीप को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। सीओ अजय कुमार का कहना है कि हादसे में एक युवक की मौत की सूचना मिली है। जांच का जा रही है।
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