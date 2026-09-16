Jalaun News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीन घायल

विज्ञापन

आटा थाना क्षेत्र के परासन निवासी दिनेश निषाद (30), उमाशंकर (28) और कदौरा थाना क्षेत्र के हीमनपुरा निवासी गोविंद सिंह निषाद एक ही बाइक से मध्य प्रदेश स्थित रतनगढ़ माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। अखनीवा गांव के पास सामने से कार आने पर बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में तीनों बाइक से गिरकर घायल हो गए।सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष राजकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी नदीगांव पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दिनेश और उमाशंकर की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया।