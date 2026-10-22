फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Auto-rickshaw overturns after being hit by an ambulance carrying a body; eight injured

Jalaun News: शव लेकर जा रही एंबुलेंस की टक्कर से ऑटो पलटा, आठ घायल

Thu, 22 Oct 2026 01:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw overturns after being hit by an ambulance carrying a body; eight injured
फोटो - 06 घटना के बाद निकल रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में क
आटा। झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार शाम उकासा मोड़ के पास शव लेकर जा रही एंबुलेंस की टक्कर से सवारियों से भरा ऑटो पलट गया। इसके बाद एंबुलेंस ने मोपेड को भी टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार आठ लोग घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मोपेड सड़क किनारे खंदक में जा गिरी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने अपनी कार रोककर घायलों की मदद की और पुलिस को सूचना दी। हादसे के चलते करीब 20 मिनट तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर निवासी 85 वर्षीय राम आसरे वर्मा का शव गुजरात के अहमदाबाद से एंबुलेंस से ले जाया जा रहा था। मंगलवार शाम करीब 5:10 बजे आटा थाना क्षेत्र में उकासा मोड़ से लगभग 50 मीटर पहले चालक को झपकी आ गई। इससे एंबुलेंस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ऑटो से टकरा गई। इसके बाद एंबुलेंस ने मोपेड को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो सड़क किनारे पलट गया, जबकि मोपेड खंदक में जा गिरी।
विज्ञापन


हादसे में लालाराम (53) निवासी लोहागढ़, झांसी, रामसिंह (60) निवासी उरई, प्रियंका (20), अनामिका (22) और राजकुमारी (38) निवासी बम्हौरी, राजेंद्र (42) और अभिमन्यु (30) निवासी इकोना तथा धर्मेंद्र (36) निवासी हैदलपुर घायल हो गए। ऑटो पलटने से धर्मेंद्र का पैर उसके नीचे दब गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। हादसे के बाद ऑटो में सवार महिलाएं समेत अन्य घायल सड़क पर पड़े मदद के लिए गुहार लगाते रहे। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने भी घायलों की मदद की।
विज्ञापन
विज्ञापन


कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी अपनी कार से कालपी से उरई की ओर जा रहे थे। उकासा मोड़ के पास हादसा देखकर उन्होंने तत्काल कार रुकवाई और आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज उरई भिजवाया। विधायक की तत्परता से घायलों को मदद मिलने पर मौके पर मौजूद लोगों ने राहत महसूस की।


आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑटो को कब्जे में ले लिया। साथ ही एंबुलेंस चालक और वाहन को पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया। एंबुलेंस में रखे शव और परिजनों को दूसरी एंबुलेंस से सुल्तानपुर रवाना किया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

फोटो - 06 घटना के बाद निकल रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में क

फोटो - 06 घटना के बाद निकल रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में क

फोटो - 06 घटना के बाद निकल रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में क

फोटो - 06 घटना के बाद निकल रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में क

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed