Jalaun News: मानसून की विदाई के बाद फिर चढ़ा पारा

रविवार को जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।सुबह शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। एक दिन में तापमान में हुई मामूली बढ़ोतरी का असर मौसम पर साफ दिखाई दिया। सुबह से ही आसमान साफ रहा और धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय धूप का असर और बढ़ गया। शाम को तापमान में कुछ गिरावट के बावजूद वातावरण में उमस बनी रही।मौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी ने बताया कि मानसून अब समाप्त हो चुका है। आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। तापमान में एक-दो डिग्री का मामूली उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में दिन के समय धूप का असर बना रहेगा, जबकि सुबह और रात के समय मौसम में धीरे-धीरे बदलाव महसूस हो सकता है। अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है।