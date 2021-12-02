Jalaun News: आश्रम में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़खानी का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:24 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:24 AM IST
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उरई। कोतवाली उरई क्षेत्र के एक आश्रम में रहने वाली महिला ने तीन लोगों पर आश्रम में घुसकर मारपीट, छेड़खानी, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।
शिकायती पत्र के अनुसार महिला परिवार के साथ आश्रम में रहकर मजदूरी करती है। आरोप है कि 20 अगस्त को एक व्यक्ति आश्रम में आया और गाली-गलौज करते हुए उसके साथ अभद्रता की। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर पटक दिया और लात-घूंसों से मारपीट की। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने और छेड़खानी करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी के साथ दो अन्य लोग भी मौजूद थे। आश्रम के पुजारी ने विरोध किया तो इन लोगों ने उनके साथ भी गाली-गलौज की और मौके से भाग गए। घटना के समय कुछ लोगों के मौके पर पहुंचने और घटना देखने की बात भी महिला ने कही है।
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पुलिस ने एक युवक को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। कोतवाल आनंद सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है। (संवाद)
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शिकायती पत्र के अनुसार महिला परिवार के साथ आश्रम में रहकर मजदूरी करती है। आरोप है कि 20 अगस्त को एक व्यक्ति आश्रम में आया और गाली-गलौज करते हुए उसके साथ अभद्रता की। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर पटक दिया और लात-घूंसों से मारपीट की। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने और छेड़खानी करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई।
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पीड़िता के मुताबिक आरोपी के साथ दो अन्य लोग भी मौजूद थे। आश्रम के पुजारी ने विरोध किया तो इन लोगों ने उनके साथ भी गाली-गलौज की और मौके से भाग गए। घटना के समय कुछ लोगों के मौके पर पहुंचने और घटना देखने की बात भी महिला ने कही है।
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पुलिस ने एक युवक को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। कोतवाल आनंद सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है। (संवाद)