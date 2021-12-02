Jalaun News: कुठौंद से रामपुरा होते हुए उरई तक निकली शोभायात्रा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:20 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:20 AM IST
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कुठौंद। विश्व हिंदू महासंघ, जिला जालौन के तत्वावधान में शनिवार को कुठौंद से उरई तक निकाली गई श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति शोभायात्रा के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन पर संगठन पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का आभार जताया।
संगठन के अनुसार शोभायात्रा कुठौंद से शुरू होकर रामपुरा होते हुए उरई पहुंची। इसमें श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्मप्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कई जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई।
विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष ध्रुव गुप्ता और जिला प्रभारी विनोद कुमार प्रजापति ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि शोभायात्रा के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके लिए संगठन की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। (संवाद)
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संगठन के अनुसार शोभायात्रा कुठौंद से शुरू होकर रामपुरा होते हुए उरई पहुंची। इसमें श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्मप्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कई जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई।
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विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष ध्रुव गुप्ता और जिला प्रभारी विनोद कुमार प्रजापति ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि शोभायात्रा के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके लिए संगठन की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। (संवाद)
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