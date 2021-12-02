Jalaun News: यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा में 88 फीसदी छात्र पास
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:21 AM IST
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= इंटर में 198 में 165 सफल, हाईस्कूल में परीक्षा देने वाले सभी 30 छात्र उत्तीर्ण, कल से बंटेंगे अंकपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट-कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जिले के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल 198 विद्यार्थियों में से 165 ने सफलता हासिल की है, जबकि 23 विद्यार्थी असफल रहे। वहीं हाईस्कूल की इंप्रूवमेंट-कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले सभी 30 विद्यार्थी सफल हुए हैं।
इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जिले में 198 विद्यार्थी पंजीकृत थे और सभी ने परीक्षा दी थी। परिणाम में 165 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर में 83.33 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे।
हाईस्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 31 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। परीक्षा देने वाले सभी 30 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं।
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डीआईओएस राजकुमार पंडित ने बताया कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के अंकपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुंच गए हैं। सोमवार से विद्यालयों को अंकपत्र वितरित किए जाएंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट-कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जिले के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल 198 विद्यार्थियों में से 165 ने सफलता हासिल की है, जबकि 23 विद्यार्थी असफल रहे। वहीं हाईस्कूल की इंप्रूवमेंट-कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले सभी 30 विद्यार्थी सफल हुए हैं।
इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जिले में 198 विद्यार्थी पंजीकृत थे और सभी ने परीक्षा दी थी। परिणाम में 165 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर में 83.33 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे।
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हाईस्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 31 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। परीक्षा देने वाले सभी 30 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं।
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डीआईओएस राजकुमार पंडित ने बताया कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के अंकपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुंच गए हैं। सोमवार से विद्यालयों को अंकपत्र वितरित किए जाएंगे।