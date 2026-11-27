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रेलवे ने दोनों ट्रेनों को गाजियाबाद स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि हाथरस किला स्टेशन से दिल्ली जंक्शन जाने वाली ट्रेन संख्या 64581 निर्धारित दिन हाथरस किला के बजाय गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होगी।वहीं दिल्ली जंक्शन से हाथरस किला आने वाली ट्रेन संख्या 64582 गाजियाबाद स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। इससे हाथरस किला स्टेशन से दिल्ली के बीच इस ट्रेन की नियमित सेवा प्रभावित रहेगी। इसी तरह टूंडला जंक्शन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या 64583 भी दो जनवरी को गाजियाबाद स्टेशन से ही चलेगी। इस कारण हाथरस जंक्शन पर इस ट्रेन से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को गाजियाबाद से आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।