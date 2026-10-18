Hathras News: आज खास
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:51 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:51 AM IST
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- गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह 8 बजे।
- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : रामलीला मैदान रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला में श्रीराम वन गमन व दशरथ मरण लीला का मंचन शाम 5 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।
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- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : रामलीला मैदान रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला में श्रीराम वन गमन व दशरथ मरण लीला का मंचन शाम 5 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।