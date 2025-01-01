Hathras News: गोवर्धन पूजा से लौट रहे परिवार पर पथराव, छह घायल

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जानकारी के अनुसार, सोमवार को बच्चों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। मंगलवार देर शाम जब एक पक्ष गोवर्धन पूजा कर घर लौट रहा था, तब दूसरे पक्ष के लोगों ने छत से ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस झड़प में सीमा पत्नी पुष्पेंद्र, भूरा, पवन, सतेंद्र और सत्यप्रकाश समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।चंदपा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।