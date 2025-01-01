Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Stones pelted at family returning from Govardhan Puja, six injured

Hathras News: गोवर्धन पूजा से लौट रहे परिवार पर पथराव, छह घायल

Wed, 11 Nov 2026 12:50 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 11 Nov 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Stones pelted at family returning from Govardhan Puja, six injured
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
हाथरस। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में बच्चों के विवाद में मंगलवार देर शाम झगड़ा हाे गया। गोवर्धन पूजा कर लौट रहे एक परिवार पर पड़ोसियों ने छत से अचानक पथराव कर दिया। घटना में छह लोग घायल हुए हैं।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, सोमवार को बच्चों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। मंगलवार देर शाम जब एक पक्ष गोवर्धन पूजा कर घर लौट रहा था, तब दूसरे पक्ष के लोगों ने छत से ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस झड़प में सीमा पत्नी पुष्पेंद्र, भूरा, पवन, सतेंद्र और सत्यप्रकाश समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन


चंदपा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed